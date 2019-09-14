ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ظروف سوقية صعبة.. القابضة للغزل: اتجاه لدمج شركات قطاع الأعمال

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
علياء فوزي
كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن هناك اتجاها لدمج الشركات التابعة للقابضة البالغة عددها نحو 32 شركة فى 10 شركات، حيث إن شركات الغزل والنسيج تنافس بعضها في ظل ظروف سوقية صعبة.

أعلن الدكتور أحمد مصطفى خلال لقائه بعمال شركة غزل المحلة اليوم السبت بحضور وزير قطاع الأعمال العام، إنشاء مصنع جديد في غزل المحلة بطاقة إنتاجية تساوي طاقة الشركة القابضة وسيكون على أرض الشونة ويعمل بماكينات حديثة سيتم استيرادها، حيث تم دفع 15% من تكلفة توريد هذه المعدات وسيتم توريدها مطلع 2020.

تابع الدكتور أحمد مصطفى المصنع الجديد سيكون أكبر مصنع غزل بـ 182 ألف مردن قطن تحت سقف واحد.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى إلى أن شركة المحلة الكبرى تعد أحسن حالا من الشركات التابعة وذلك يسهل تنفيذ خطة تطويرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تكلفة 21 مليار جنيه.. "قطاع الأعمال" تكشف عن استراتيجية تطوير القابضة للغزل والنسيج .. شركات سويسرية وإيطالية وألمانية لتوريد الماكينات .. ودمج 25 محلجا لزيادة الطاقة الإنتاجية 300%

ترشيحاتنا

يا تامر أنت كويس.. الرئيس السيسى يمازح مخرجا تلفزيونيا على الهواء ..فيديو

جالها انهيار عصبي من الفرحة.. أم تنهار بعد عودة ابنها المتوفى

حقيقة تعاقد بيراميدز مع أحمد حمدي

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة كاتى بيرى.. إنجي أبو زيد فى جلسة تصوير جديدة

من تصميم زهير مراد.. أنغام بإطلالة أنيقة خلال مهرجان القنوات الفضائية

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة