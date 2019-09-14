ظروف سوقية صعبة.. القابضة للغزل: اتجاه لدمج شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن هناك اتجاها لدمج الشركات التابعة للقابضة البالغة عددها نحو 32 شركة فى 10 شركات، حيث إن شركات الغزل والنسيج تنافس بعضها في ظل ظروف سوقية صعبة.





أعلن الدكتور أحمد مصطفى خلال لقائه بعمال شركة غزل المحلة اليوم السبت بحضور وزير قطاع الأعمال العام، إنشاء مصنع جديد في غزل المحلة بطاقة إنتاجية تساوي طاقة الشركة القابضة وسيكون على أرض الشونة ويعمل بماكينات حديثة سيتم استيرادها، حيث تم دفع 15% من تكلفة توريد هذه المعدات وسيتم توريدها مطلع 2020.





تابع الدكتور أحمد مصطفى المصنع الجديد سيكون أكبر مصنع غزل بـ 182 ألف مردن قطن تحت سقف واحد.



