باحث تنموى: التحكم في الشائعات وصل إلى مرحلة قوية ..فيديو

قال حسام كامل، الباحث التنموي، إن الشائعات وصلت إلى مرحلة قوية، وأطلق البعض شائعات خاطئة حول قناة السويس الجديدة.





وأضاف حسام كامل، في جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، المنعقدة خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة، اليوم السبت، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون معلومات حقيقية للغاية لخلق وعي زائف لدى المتلقي.





وأضاف حسام كامل، أن هناك أشخاصا طالبوا بإنهاء مشروع قناة السويس نظرا لكثرة الشائعات عن المشروع، مشيرا إلى أن فائدة قناة السويس الجديدة واضحة لكل الأفراد، حيث إن الإيرادات هي التى أظهرت ذلك.



