ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث تنموى: التحكم في الشائعات وصل إلى مرحلة قوية ..فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:38 م
الباحث التنموي
الباحث التنموي
مي محمد
قال حسام كامل، الباحث التنموي، إن الشائعات وصلت إلى مرحلة قوية، وأطلق البعض شائعات خاطئة حول قناة السويس الجديدة.

وأضاف حسام كامل، في جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، المنعقدة خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة، اليوم السبت، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون معلومات حقيقية للغاية لخلق وعي زائف لدى المتلقي.

وأضاف حسام كامل، أن هناك أشخاصا طالبوا بإنهاء مشروع قناة السويس نظرا لكثرة الشائعات عن المشروع، مشيرا إلى أن فائدة قناة السويس الجديدة واضحة لكل الأفراد، حيث إن الإيرادات هي التى أظهرت ذلك.

ولفت إلى أن العناوين التى يضعها البعض على الأخبار كاذبة وترويج الشائعات مثل عناوين "شاهد قبل الحذف، أو منع من العرض منذ 40 عاما، وغيرها.." أدت إلى أن هناك تطورا في سلوك الأفراد، حيث إن 80% من الأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من الشائعات تعود على التشكيك في المعلومة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطير للغاية.. اختبار يكشف عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة الأخبار وترويج الشائعات

بعد الإعلان عن قانون يضع رقبة مروجي الشائعات على حبل المشنقة .. تشريعية البرلمان تجيب

جدل برلماني حول مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات: تشريعية النواب: ضرورة توقيع غرامة تصل لـ مليون جنيه والمشدد 15 عاما.. وبرلماني: مشروع قانون مكافحة الجريمة صفع صفحات التحريض والغش الإلكتروني

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب

ترشيحاتنا

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

فنجان من هذا المشروب يحميك من الإصابة بـ السكتة الدماغية والزهايمر

الرئيس السيسي: هناك شعور بالتمييز وهذا لن ينتهي إلا بتحقيق العدالة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

علي جمعة يكشف كيف ينال العبد حسن الخاتمة

إدارة الأغذية والدواء: عقار زنتاك قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة

تكلفة باهظة.. تعرف على أسعار فساتين زفاف النجمات.. آخرهن هنا الزاهد.. صور

بإطلالة أنيقة.. زوجة دياب تتألق فى مهرجان القنوات الفضائية