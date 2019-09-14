عنتر شايل سيفه.. رجل عار يقتحم مبنى شهيرا ويهدد بقتل نفسه

في لحظة مرعبة، شوهِد رجل عار يسير في منصة مراقبة مبنى إمباير ستيت بأمريكا ملوحًا بالسيف أمام السياح المرعوبين.



وألقت شرطة مدينة نيويورك القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، الجمعة الماضي، على منصة المراقبة بمبنى إمباير ستيت بسبب استخدام سيفه ووضعه على صدره مهددا بالانتحار.



وأفادت "نيويورك بوست" بأن الرجل الذي لم يُذكر اسمه كان يهدد بقتل نفسه بينما كان يستخدم سيفا في الساعة 4:30 مساءً يوم الجمعة، كما زعمت بعض التقارير الإخبارية المحلية أنه هدد أناسا آخرين.



ولم يصب أحد في الحادث الذي استمر حوالي 10 دقائق، وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتقييم الحالة النفسية.



وما زال من غير المعروف كيف تمكن الرجل من الحصول على السيف على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في معلم نيويورك الشهير.





