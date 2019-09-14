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ديني

علي جمعة يوضح كيفية الصبر على أذى الناس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:05 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
القسم الديني
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا افترى شخص عليك الكذب فهذا بالطبع شيء يغيظ، مشيرًا إلى أنك إذا تأملت فسوف تتساءل لماذا سلط اللهُ علىّ هذا؟ فتأتي الإجابة {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}.

وأوضح جمعة في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه إذا كان ليبلونا؛ فينبغي الصبر مع كمال الرضا والتسليم كما قال تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} فتفوض أمرك لله وتعفو وتصفح {فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فتجد أن الله سبحانه وتعالى قد أفهمك الْعِبْرَة عندما تقوم بتهدئة نفسك، وَحَوَّلَ ألسنة الخلق عنك بعد ما كانت عليك.

وتساءل: قد يقول هذا الشخص: لماذا جعلها علىّ أولا؟، مجيبًا: حتى يرى {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} حتى يختبرك؛ لأن الغرض هو لنبلوكم ، أى أن هناك امتحانا.

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