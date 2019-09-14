طلاب جامعة عين شمس يشاركون في فعاليات المؤتمر الثامن للشباب

يشارك طلاب جامعة عين شمس في مؤتمر الشباب للدورة الثامنة على التوالي، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات بمدينة القاهرة الجديدة.



شارك وفد طلابي رفيع المستوى برئاسة أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، يضم ٢٥ من طلاب الجامعة المتميزين في مختلف التخصصات.



وقد أعرب الطلاب عن فخرهم بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يفتح لهم آفاق التواصل المباشر مع ذوي القرار وطرح ما لديهم من رؤى ومقترحات لمستقبل أفضل.



وتتواصل فعاليات المؤتمر لمدة يوم واحد فقط، من خلال ثلاث جلسات متتالية بالإضافة إلي الجلسة الختامية "اسأل الرئيس".