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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالنمسا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:10 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فوج شبابي من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في النمسا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى اليوم محاضرة في مؤتمر الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب والمنعقد حاليًا ببيت كرمة الوادي بوادي النطرون.

حضر محاضرة قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مجموعة من الخدام والخادمات من إيبارشية الوادي الجديد برفقة أسقفهم نيافة الأنبا أرسانيوس.
البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالنمسا
البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالنمسا
البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالنمسا
البابا تواضروس يستقبل مجموعة من شباب الكنيسة الأرثوذكسية بالنمسا

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