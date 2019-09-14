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مخرج سينمائي: إعلام الشر يريد القضاء على المواطن المصري.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
مي محمد
قال تامر الخشاب، المخرج السينمائي، إن هناك طرق احتيال يستهدف بها إعلام الشر المواطن المصري.

وأوضح خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة، اليوم، السبت، أنه من ضمن هذه الطرق الاحتيال في الصوت والصورة نظرا لأن الفرد لم يعد يشاهد الشيء بعينه ولكن بدأ يرى من خلال الكاميرا والمايك ويريد أن يصل شيئا له.

وأضاف أنه نظرا لأن هناك مرحلة تصنيع مثل المونتاج والمكساج وغيرها، بدأ تصنيع الصوت والصورة وتوجيه الكاميرات إلى المكان الذي يريد إعلام الشر أن يظهره إلى المشاهد أو المواطن المصري.

وأردف أن أى إنجاز ستقوم به مصر سيحاول هذا الإعلام توقفيه، أو يستهدف المواطن المصري نفسيا، لافتا إلى أن العدوى لم يعتزل الحروب ولم يتنازل عن مخططاته، حيث إنه تراجع فقط ويحاول أن يجعل المواطن المصري يقضي على بلاده بيده من خلال الاغتيال الفكري والنفسي.

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