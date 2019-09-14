بورسعيد بداية الانطلاق.. التأمين الصحى الشامل حلم كل المصريين.. نواب: سيجعل المواطن يسدد 3% قيمة الاشتراك من الدخل العام.. ولولا توافر الإرادة السياسية لما كان سيتحقق هذا الإنجاز

صحة البرلمان: نسعى لتقليل مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل إلى 9 سنوات

برلماني يكشف مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل

برلماني يطالب بإنشاء صندوق لرفع كفاءة المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يخص منظومة صرف الأدوية واعتماد الصيدليات العامة (الأهلية) داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور أشرف إسماعيل تقدم 26 صيدلية حتى الآن للتسجيل في المنظومة وفور اجتياز أي منهم المعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.





كما أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير المشروع، أنه تم تحديث القوائم الأساسية للأدوية بالمنظومة وفقًا لأحدث المعايير الطبية فتم زيادة عدد الأدوية الأساسية بالوحدات والمراكز إلى 210 أنواع، وأما بالنسبة للأدوية التي يتم توصيفها من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات فسيتم إعطاء حرية الاختيار للمنتفع بين الصيدليات الخارجية بالمستشفى أو الصيدليات العامة التي سيتم اعتمادها داخل المنظومة، وذلك تيسيرا على المنتفعين داخل المنظومة ولتقديم أفضل خدمة ممكنة.

أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بمزايا منظومة التأمين الصحى الشامل والتى بدأ تطبيقها فى محافظة بورسعيد، حيث أكدوا أنه من ضمن مزايا قانون التأمين الصحى الشامل أن المواطن يسدد 3% قيمة الاشتراك من الدخل العام، للحصول على كل الخدمات المقدمة له بدءا من الكشف العادى وحتى عملية القلب المفتوح، كما أشاروا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كبير انتظره المصريون، ولولا توافر الإرادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصميمه على تطبيق هذه المنظومة لما كان سيتحقق هذا الإنجاز، وطالبوا بإنشاء صندوق لرفع كفاءة المستشفيات التى سيطبق عليها منظومة التأمين الصحى الشامل بأسعار هيئة التأمين الصحى.فى البداية، قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حلم انتظره المصريون طويلا حتى تم تحقيقه، وكانت بداية تطبيقه فى محافظة بورسعيد، حيث ستقدم فيه الخدمة الطبية على أعلى مستوى.وأضاف النائب سامى المشد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مع مرور الوقت سيتم إدخال كل الشعب البورسعيدى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أننا ننتظر تعميم هذه التجربة على كل محافظات مصر.وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان: "إننا نستهدف تقليل مدة تطبيق التأمين الصحى الشامل من 12 عاما إلى 9 أعوام"، مشيرا إلى أنه كلما زادت الموارد المالية لتطبيق هذه المنظومة، قلت مدة تطبيقه.وقال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تشمل كل ما يتعلق بالصحة من البداية للنهاية حتى ما يتعلق بالأسنان وعمليات التجميل.وأضاف النائب عصام القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من ضمن مزايا قانون التأمين الصحى الشامل أن المواطن يسدد 3% قيمة الاشتراك من الدخل العام، للحصول على كل الخدمات المقدمة له بدءا من الكشف العادى وحتى عملية القلب المفتوح.وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك 3 جهات تنفذ منظومة التأمين الصحى الشامل وهي ممول الخدمة وهو المنوط به جمع الاشتراكات والجهة الثانية هى مقدم الخدمة ممثلة فى القطاع العام والقوات المسلحة وبعض القطاع الخاص، بحيث تقدم الخدمة بأسعار التأمين الصحى، وتتمثل الجهة الثالثة فى هيئة الرقابة والجودة وهى التى تقدم الخدمة وأداءها وتتأكد من جودة الأماكن التى تقدم هذه الخدمة.وأكد أن منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كبير انتظره المصريون، ولولا توافر الإرادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصميمه على تطبيق هذه المنظومة لما كان سيتحقق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن التأمين الصحى الشامل ولد لكى يعيش.ونوه بأن منظومة التأمين الصحى الشامل سيكون لها مردود غير عادى على الصحة ورحمة المرضى من المبالغ الباهظة والقضاء على قوائم الانتظار، هذا بالإضافة إلى أنه يقدم خدمة صحية مميزة، مشيرا إلى أن توسع شراء الخدمة من أماكن كثيرة يمنع قوائم الانتظار ويفعل طبيب الأسرة والوحدة الصحية.وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت فى محافظة بورسعيد، وعلى المحافظات الاخرى أن تحذو حذو محافظة بورسعيد من خلال الارتقاء بكفاءة المستشفيات التى ستطبق عليها المنظومة.وطالب النائب حاتم عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بإنشاء صندوق لرفع كفاءة المستشفيات التى سيطبق عليها منظومة التأمين الصحى الشامل بأسعار هيئة التأمين الصحى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة على كل فئات المجتمع ويستفيدوا منها بنسبة 100%، بحيث يكون لكل الأسر تأمين صحى.وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن التأمين الصحى الشامل سيغطى كل المتطلبات بشكل كلى وجزئى من تحاليل وإشاعات، مما يعكس قدرة الدولة المصرية على علاج المصريين، مشيدا بفحص 50 مليون مواطن مصرى ضمن حملة القضاء على مرض فيروس "سى".كان الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، اجتمع مع رؤساء وممثلي هيئات التأمين الصحي الثلاثة لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مكينة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التنسيق بين الهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، بما يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات الثلاث المعنية، وحضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور هاني راشد هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن جورج، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية، والدكتور سعد جاد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لشئون الميكنة ونظم المعلومات، واللواء مصطفى صادق، مدير مشروع الميكنة بوزارة الإنتاج الحربي وعضو اللجنة الرباعية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمناقشة ما تم خلال الشهر الثاني من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة خطة العمل التنفيذية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وهيئات التأمين الصحي الشامل، ومنظومة صرف الأدوية، وآخر الاستعدادات لتشغيل ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومستجدات التحول المؤسسي.وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اعتماد 5 مستشفيات وهي: مستشفى الزهور، والنساء والولادة، والنصر التخصصي للأطفال، والرمد التخصصي والتضامن، ونجاح 13 وحدة ومركزا في اجتياز التسجيل النهائي وهي: عمر بن الخطاب، المناخ 1، المناخ 2، وحدة العرب 2، فاطمة الزهراء، بورفؤاد 2، الكويت، ال5000، مركز طبي عرب، الحرفيين، الجوهرة ووحدة بنك الإسكان، كما تقدم 9 وحدات أخرى للاعتماد وسيتم إتمام إجراءات تسجيلهم خلال الأيام القادمة.وأفاد الدكتور أحمد السبكي بوصول عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 491900 مواطن على منظومة فتح الملف العائلي الإلكتروني، وأن المنظومة نجحت في إجراء 4271 عملية جراحية حتى الآن.وفيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، فسيتم التطبيق للنظام الإلكتروني على مرحلتين، المرحلة الأولى تجريبية لمدة أسبوع داخل وحدتين ومستشفى وهي وحدة الكويت وعثمان بن عفان ومستشفى النساء الولادة ثم تعميمها على سائر الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة للمنظومة بمحافظة بورسعيد.