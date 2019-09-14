من تصميم هاني البحيري.. منة فضالي تكشف عن إطلالتها الأخيرة

نشرت الفنانة منة فضالي، من خلال حسابها على موقع "فيسبوك" مجموعة صور حديثة لها تكشف عن إطلالتها ولكن بشكل تفصيلي بمهرجان الفضائيات العربية والتي كُرمت من خلاله أمس.



وارتدت منة فضالي، فستانا فضي أنيق كشف عن رشاقتها وجمالها، كما تناسب مع الحدث الذي تنافست به النجمات للظهور بأفضل إطلالة.



الفستان قام بتصميمة مصمم الأزياء هانى البحيري، الذي أبرز جمالها مع إضافة بعض اللمسات البسيطة للشعر، والميكب والإكسسوارات، والذى أبهر متابعيها.



ونشرت أيضًا صورة للجائزة التى استلمتها من المهرجان عن تمييزها فى أعمالها.

