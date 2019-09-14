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أخبار البلد

منذ انطلاق التأمين الصحي الجديد.. إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد ببورسعيد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى الرمد، لمتابعة أعمال المرحلة الثانية بالمستشفى، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوفد تفقد سير العمل بالمستشفى للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما شدّد علي سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية للمرحلة الثانية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن تطبيق المرحلة الثانية سيعمل علي إضافة العديد من الخدمات الطبية الجديدة لهذا التخصص الهام.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الثانية للمستشفى تشمل الجناح الإداري والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث ستتم إضافة 12 سريراً للجناح الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 24 سريرًا، لتقديم خدمات طبية للمرضى طبقًا لمعايير الجودة العالمية. 

وقال إن وزيرة الصحة كشفت عن إجراء 929 عملية جراحية بمستشفي الرمد التخصصي، منذ إنطلاق المنظومة في الأول من يوليو الماضي وحتي اليوم ، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبري وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.

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