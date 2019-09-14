تألق بنزيما يقود ريال مدريد لقهر ليفانتي في الشوط الأول

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد للتقدم على ضيفه ليفانتي، بثلاثية دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.



واستطاع بنزيما أن يسجل هدفي ريال مدريد الأول والثاني في الدقائق، 25،31، قبل أن يأتي زميله البرازيلي كاسيميرو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 40.



وسيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 59%، مقابل 41% للضيف.



ومن المتوقع، أن يدفع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، بالدولي البلجيكي إيدين هازارد، في الشوط الثاني بعد عودته من الإصابة.