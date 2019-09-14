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برلمان

برلماني: السيسى أعطى المثل والقدوة فى الحوار الديمقراطى رفيع المستوى مع الشباب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:14 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر الوطني الثامن للشباب، خاصة فيما يتعلق بملف تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا".

وقال "أبو جاد" فى بيان له أصدره اليوم إن جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ستكون لها آثارها الإيجابية حتى يتعرف الشباب المصرى الواعد على تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة وعودة مقاتلين داعش وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم.

كما أكد النائب حسين أبو جاد اهمية جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ودور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، مشيرا إلى أهمية أن يكون للشباب دوره الإيجابى بشأن هذا الملف لمواجهة جميع الأكاذيب والإشاعات التى تبث من قوى الشر والإرهاب والظلام ضد مصر عبر منصات السوشيال ميديا.

وأكد النائب حسين أبوجاد أن الرئيس السيسى نجح فى ترسيخ فكرة الحوار بين جميع المسئولين والشباب المصرى، خاصة أن الرئيس السيسى فى جميع الجلسات فى المؤتمرات السابقة الوطنية للشباب أعطى المثل والقدوة فى الحوار الديمقراطى رفيع المستوى مع شباب مصر الواعد، موضحا أن جلسات "اسأل الرئيس" فى المؤتمرات الشبابية أعطت الفرصة الكاملة للشباب المصرى على مستوى الجمهورية للمشاركة فى هذه الجلسات المهمة التى يجيب فيها الرئيس السيسي بكل وضوح وشفافية على تساؤلات المصريين.

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