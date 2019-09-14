برلمانى: العالم مطالب بالانتصار لرؤية السيسى لمواجهة الإرهاب قبل أن يكتوي بنيرانه

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر عن الشعب المصرى كله عندما أكد أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب أن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال المواجهة التي تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، وأننا ندفع ثمنا مرتفعا وعاليا لمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية.



وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، بتأكيد الرئيس السيسى أننا تركنا أسباب التقدم الحقيقية التى اعتمدت عليها الكثير من دول العالم، وأصبحنا نواجه الإرهاب، وأن الإرهاب يسعى إلى استمرار الخراب والدمار فى الدول الأفريقية، ورجال الدين يجب أن يدركوا حالة الإرهاب التى تعانى منها لأن الأديان السماوية لا تصطدم مع الحضارة الإنسانية.



وطالب المجتمع الدولى بإعطاء أولوية قصوى لتأكيد الرئيس السيسى أن الإرهاب فى العالم فى زيادة مستمرة، ونرى الآن العائدين من سوريا وهم يحاولون الانتشار بينا ويحاولون الانتقال إلى ليبيا وبعض الدول الأفريقية، وأن الدول وحدها لا يمكن أن تتصدى لهذه الظاهرة، وأن الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه وأن الكثير من دول العالم المتقدمة رفضت استقبال هؤلاء الإرهابيين العائدين من سوريا رغم تقدمهم إنسانيا وحضريا، ولكن هذا التقدم فشل فى مواجهة الإرهاب.



وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إنه يجب على المجتمع الدولى أن ينتصر لرؤية الرئيس السيسى لمواجهة الإرهاب قبل أن يكتوى بنيرانه، خاصة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا توجد دولة فى العالم كله إلا وكانت معرضة للخطر من هذه الظاهرة، وأنه لابد أن يصحو المجتمع الدولى من سباته لمواجهه الإرهابيين فى أى مكان بالعالم من خلال تشكيل قوة عسكرية دولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين.

