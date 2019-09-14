الرئيس السيسي: هناك شعور بالتمييز وهذا لن ينتهي إلا بتحقيق العدالة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حالة التشكيك في كل شيء بدأت في مصر منذ فترة كبيرة وقبل السوشيال ميديا، مؤكدا أن حالة الشك بدأت في المجتمع منذ أكثر من 50 سنة، وبيننا أشخاص تشكك في كل شيء إلا أنفسهم.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، أننا أصبحنا نجلد أنفسنا بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن هناك شعورا بالتميز وهذا لا ينتهي إلا بالعدالة الحقيقية، وهو أمر ملح للمجتمع.



