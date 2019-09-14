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فن

شاهد.. رسالة محمد رمضان لجمهوره عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:23 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار نور
وجه محمد رمضان الشكر لجمهوره عقب الفوز بجائزة أفضل ممثل فى الدراما العربية فى مهرجان القنوات الفضائية .

ونشر محمد رمضان صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا : " الحمد لله على جائزة أفضل ممثل في الدراما العربية بتصويت الجمهور في #مهرجان_القنوات_الفضائية عن مسلسل #زلزال # 💙٢٠١٩ #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان #2019 ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل زلزال وشاركه فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.

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