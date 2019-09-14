شاهد.. رسالة محمد رمضان لجمهوره عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل

وجه محمد رمضان الشكر لجمهوره عقب الفوز بجائزة أفضل ممثل فى الدراما العربية فى مهرجان القنوات الفضائية .
ونشر محمد رمضان صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا : " الحمد لله على جائزة أفضل ممثل في الدراما العربية بتصويت الجمهور في #مهرجان_القنوات_الفضائية عن مسلسل #زلزال # 💙٢٠١٩ #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان #2019 ".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل زلزال وشاركه فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.
ونشر محمد رمضان صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا : " الحمد لله على جائزة أفضل ممثل في الدراما العربية بتصويت الجمهور في #مهرجان_القنوات_الفضائية عن مسلسل #زلزال # 💙٢٠١٩ #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان #2019 ".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل زلزال وشاركه فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.