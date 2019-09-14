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فن

بعد إصابته.. نوال الزغبي لـ عاصي الحلاني: ما بيوقع إلا الشاطر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:39 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
شيري نبيل
حرصت المطربة نوال الزغبي علي دعم صديقها المطرب اللبناني عاصي الحلاني، موجهة له رسالة عبر صفحتها الخصية بموقع "تويتر".

وكتبت نوال في تغريدة لها قائلة: "سلامة قلبك يا حبيب القلب وما بيوقع إلا الشاطر تقوم بالسلامة".

وكان المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أصيب عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
بعد إصابته.. نوال الزغبي لـ عاصي الحلاني: ما بيوقع إلا الشاطر

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