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مرأة

لا وجود للغيرة.. 4 أسرار للصداقة الناجحة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
قسم المرأة
الصداقة الحقيقية أمر عظيم إذا وجد بحياتك، فالجميع يحتاج لوجود ولو لصديق مقرب واحد على الأقل بحياته.

فمن الرائع أن تجد من يساندك وقت الضيق ومن يفرح معك وقت الإنجازات، شعور جيد أن يكون هناك من تشاركه مشاعرك وافكارك.

فالصداقة هدية لنا لتحمل صعاب الحياة بشكل أهون، لذلك سنعرض عليك علامات وجود الصداقة الحقيقية التي تدوم للأبد حسب ما ذكر موقع "power of positivity":

1- قبول جميع العيوب :
الصداقة الحقيقية تعني خلع القناع الذي ترتديه باستمرار للمجتمع وإظهار ما تحته. لأن الصديق الحقيقي لا يحكم عليك أبدًا ويقبل جميع عيوبك.

2- المساندة بالأوقات الصعبة :
فالصداقة الحقيقية في أحلك الأوقات تضيء الطريق، فإذا كان لديك صديقًا حقيقيًا مجربًا يقف إلى جانبك فتمسك فهو صديق حقيقيق و وفي.

3- لا وجود للغيرة بينكم :
يغضب الأصدقاء المزيفون وتظهر غيرتهم عندما تحقق شيئًا ما أو تجد علاقة تجعلك سعيدًا، وعلى عكس ذلك، فإن الصداقة الحقيقية تحتفل بانتصاراتك معك ولا تحتاج إلى المنافسة.

4- مشاركة الأسرار :
الصداقة الحقيقية التي تدوم إلى الأبد هي الحرية ، لأنه يمكنك في النهاية مشاركة ما يجعلك أنت، وليس عليك أن تخاف من الحكم أو السخرية عند مشاركتك سر لصديقك الحقيقي.

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