تامر حسني عن حفل استاد القاهرة: من أنجح وأصعب الحفلات فى حياتي

وجه المطرب تامر حسني، رسالة بعد عقب انتهاء حفلته في "ستاد القاهرة التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما ، و نشر بعض الصور من الحفل علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و علق عليها قائلا: "من انجح و اصعب حفلات حياتي".



وتابع الفنان تامر حسني: "انجح من حيث روح الحب الجميله المتبادلة بيننا، و أصعب خوفًا على عدد الجماهير الذي ملأ ارض الاستاد ومدرجاته بأكملها".



واسترسل قائلا: " شرفتوني و حبكم وصلني و بالتأكيد حبي و خوفي عليكم وصلكم ربنا يحفظكم و اشوفكم كل سنة في نجاح

شكرا The Blaze، شكرًا لكل اللي تعب معايا في الحفل العظيم ده.. و شكرًا لكل عباقرة المسرح اللي تعبوا معايا في الحفل العظيم ده".



تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" وهو من بطولة زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



وتغير اسم الفيلم أكثر من مرة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.