تكريم المشاركين بمعرض إيجي هيلث على ضفاف النيل بحضور سفراء ووفود أجنبية

أقامت الشركات المنظمة لمعرض مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث» حفل عشاء فى إحدى البواخر النيلية، وذلك احتفالًا بنجاح المعرض.





وشهد الحفل تكريم عدد من الأطباء المصريين والأجانب المُشاركين في المؤتمر، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتورة منى واصف، والدكتور خالد زلطة، والطبيب الياس دركسيادس.

كما حضر حفل العشاء عدد من الوفود الأجنبية المهتمين بمجال الطب، ولفيف من سفراء الدول الصديقة.من جانبه، أكد وليد الكردانى، المدير التنفيذي لشركة "إيجي إكسبو" المنظمة للمعرض، أن الدورة الحالية للمعرض شهدت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها حتى الآن، مشيرًا إلى أن التكريم جاء تقديرًا لشركاء النجاح الذين ساعدوا في خروج المعرض بالشكل اللائق.وأوضح محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة سباين ميديكال المنظمة للمعرض، أن هذا النجاح الكبير والمتوقع كان بفضل الجهود المبذولة من القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية.