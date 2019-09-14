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أخبار البلد

نقيب الأطباء: تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى خطوة جيدة.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
محمد غالي
قال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، ان الاعتداء على الفريق الطبى والمستشفيات وتكراره بشكل شبه يومى بات يهدد تقديم الخدمة الطبية للمرضى، مشيدا بإعلان مجلس الوزراء خلال جلسة انعقاده الأخيرة تبنى دراسة تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمنشآت الصحية.

وأوضح حسين خيري، في تصريح له اليوم، أنه من ضمن الإجراءات العاجلة واللازمة توفير الحماية من الداخلية فى المستشفيات وأيضا توفير المستلزمات والمستهلكات داخل المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمستشفيات.

وأضاف النقيب، أن تبنى مجلس الوزراء لهذا التشريع يعطيه قوة، وهو الإجراء الرادع لمنع هذه الاعتداءات التى نتمنى اختفاءها قريبا، وهى خطوة جديدة من مجلس الوزراء لكن نتمنى سرعة إصداره كقانون من مجلس النواب.


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