بروتوكول تعاون بين بلاك بول والليجا الإسبانى لإنشاء أكاديمية لكرة القدم..صور

وقع محمد رائف المدير التنفيذى لنادى بلاك بول بروتوكول تعاون مع السيد خوان فرناندز سفير الليجا الإسبانى بمصر والشرق الأوسط لإنشاء أكاديمية لكرة القدم بملاعب الكرة الخماسية ببلاك بول.



وأعرب محمد رائف عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون وهى بمثابة خطوة جيدة لنادى بلاك بول الذى استطاع خلال سنوات قليلة أن يكون له بصمة قوية بين الأندية المصرية.



وتابع رائف أن الأكاديمية ستبدأ نشاطها التجريبى بداية من 15 سبتمبر المقبل على أن تقام احتفالية كبرى فى منتصف شهر اكتوبر المقبل بمناسبة بروتوكول التعاون.