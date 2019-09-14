انفدي بجلدك.. 8 علامات تؤكد أنك مع شريك غير مناسب

لا يشاركك في حياته



إذا كان يقضي طوال وقت الإجازة بمفرده، ولا يسعى أن يكون معكِ، ويطلب منك أن تتركيه لمساحته الشخصية باستمرار، ويخفي مشاكله، وأحداث يومه، فلابد أن تبادرين بالحديث معه، والمحاولة في فهم المشكلات التي تفاقمت بينكم دون شعور منك.



متقلب المزاج



قد يشعر شريك حياتك بالتعاسه، وعدم الراحة في العلاقة بينكما، ولكن لم يصرح بذلك، وانما يبدو على حالته النفسية والمزاجية، ويشعر بالكره والحب في آن واحد، وتكون النتيجه بالنهاية شعوره بالاكتئاب، وانتِ تشعرين بعدم السعاده لعدم فهمكما ما الذي يجرى.



كثرة المشاكل



يصبح طوال الوقت الطرفين في علاقة توتر، وقد تتفاقم المشكلات لأسباب غير معلومة، او قد تبدو ليس لها حل، وإنما في الواقع تكون تلك المشكلات نتيجة تراكمات داخليه لا ينتبه اليها أي طرف، وتكون النتيجة الانفصال.



الروتين



نحتاج دومًا أن نجدد في حياتنا، وتجربة اشياء جديدة، والخروج في أماكن مختلفة لكسر الروتين الذي يتسلل في حياتنا دون أن نشعر، فإذا كنتِ تسيري معه على نفس الوتيرة لوقت طويل، فذلك يساعد في فشل العلاقة.



موافق دائمًا

اذا كنتِ تشعرين بأن شريك حياتك يتماشي مع كل افعالك دون أن يعترض فذلك من علامات الإهمال التي تحًار علاقتكما، فالرفض أو القبول المستمر، يضعون العلاقة في مأذق.



خروج الأصدقاء معكم

من وقت للآخر تحتاج أن تقضي الفتاة وقتًا رومانسيًا مع حبيبها، وذلك الرجل، ولكن عندما يشعر الرجل بالفتور في علاقته العاطفية، فإنه يجلب بعض الأصدقاء، حتى يستمتع بوقته أكثر معهم.



يتجاهل تفاصيلك

في بداية العلاقة تشعرين انك "سندريلا" كما يلقبك شريك الحياة، ويهتم بكل التفاصيل الدقيقة مثل "قص الشعر"، "تغيير لون شعرك"، "اظافرك"، "ملابس جديدة"، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يتلاشى تلك المشاعر.



تجاهل المشاكل في العلاقة

بعض الرجال لا يميلون لحل المشكلات التي تواجهم في العلاقات العاطفية، ويكتفي فقط بأن يبدو وكأن كل شئ على ما يرام، ولكن تجاهل المشاكل الصغيره يمكنها أن تتفاقم وتصبح حاجز بينكما، وتسير العلاقة العاطفية في طريقها للفشل.

الحب دومًا يجعلنا سعداء، ومن المفترض أن تكون حياتنا تتسم بالهدوء والاستقرار مع وجود شريك الحياة، فإذا كنتِ تشعرين بالاكتئاب، والقلق الدائم من فقدانه فلا تكن تلك العلاقة ناجحة، وهناك 8 علامات تجعلك تتأكدين من عدم استقرار العلاقة، وغير سعيدة معه، حسب موقع “bright side”: