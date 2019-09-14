بعد أغنيته بيت كبير.. الجمهور لـ تامر عاشور: هي دي البنت الي ارتبطت بيها

نشر المطرب تامر عاشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جزءا من أغنيته الشهيرة "بيت كبير" قائلا:"ياما عشت أتمنى اقابلك ياللي زيك مش كتير".



وظن الجمهور أن هذا المنشور لـ خطيبته ملكة جمال الكون دارين حلمي، وجاءت التعليقات: "هي دي البنت الي ارتبطت بيها - حقك ياعم تامر - هي دي الزكريات الكدابة يا كداب".



وأعلن عاشور مؤخرا عن تعاقده مع شركة الإنتاج المملوكة لسارة الطباخ، لإدارة أعماله، وإنتاج ألبوماته القادمة.



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، ألبوم بعنوان "أيام" تم طرحه في العام الجاري من إنتاج شركة "قنوات"، وطرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "من غير ماحكيلك"، وحقق مليونا ومائة ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".