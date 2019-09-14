ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حريق أرامكو.. أول تعليق لـ الإمارات على هجوم بقيق الإرهابي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:48 م
حريق ارامكو
حريق ارامكو
على صالح
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عملاق النفط السعودي صباح اليوم "السبت" في محافظة بقيق بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى نشوب حريقين.

ونددت الإمارات، في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، بالهجوم الإرهابي الذي وصفته بأنه «دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكدت الوزارة الإماراتية تضامن الدولة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضافت وزارة الخارجية في أبو ظبي أن أمن الدولة وأمن المملكة كل لا يتجزأ.. وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة محمد رمضان لجمهوره عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل

السيسي: ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة إنجاز للأمة وليس للرئيس

وفاء عامر توجه رسالة لشقيقتها آيتن

بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

ساديو ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام نيوكاسل.. فيديو

محدش يخوفكوا .. السيسي عن القوات المسلحة: مركز الثقل الحقيقي في مصر والمنطقة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة

تكلفة باهظة.. تعرف على أسعار فساتين زفاف النجمات.. آخرهن هنا الزاهد.. صور

بإطلالة أنيقة.. زوجة دياب تتألق فى مهرجان القنوات الفضائية