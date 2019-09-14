حريق أرامكو.. أول تعليق لـ الإمارات على هجوم بقيق الإرهابي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عملاق النفط السعودي صباح اليوم "السبت" في محافظة بقيق بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى نشوب حريقين.



ونددت الإمارات، في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، بالهجوم الإرهابي الذي وصفته بأنه «دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».



وأكدت الوزارة الإماراتية تضامن الدولة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأضافت وزارة الخارجية في أبو ظبي أن أمن الدولة وأمن المملكة كل لا يتجزأ.. وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.