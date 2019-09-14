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رياضة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إذاعة مباراة كانو سبورت

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:55 م
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
حسن العمدة
أبدى الإعلامي أحمد شوبير تشاؤمه بشأن إذاعة مباراة الأهلي أمام كانو سبورت فى دور الـ32 بمباراة الذهاب ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حتى الآن لا جديد بخصوص إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت".

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت فى تمام الساعة 6 مساء.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي في المباراة  :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : صلاح محسن

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