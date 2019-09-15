مشروع قانون للتوسع فى شراء الخدمة من الغير بمنظومة التأمين الصحى الشامل

قال النائب عصام القاضى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بشأن التوسع فى شراء الخدمة من الغير فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن مدة تطبيق التأمين الصحى الشامل تصل إلى 15 عاما حتى تكتمل البنية التحتية للمنظومة.



وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يستهدف من مشروع القانون أن يتم التوسع فى شراء الخدمة من الغير بنفس الخدمة المقدمة للتأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد ، على أن يشمل التوسع فى شراءها من الأماكن الحكومية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والقطاع الخاص.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لو تمت الموافقة على مشروع القانون سيتم جمع الاشتراكات بعدها بيوم واحد ، بحث يتم تحويل المريض الذى يعالج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى أى مستشفيات غير حكومية بنفس سعر التأمين الصحى ، على أن تتأكد هيئة الرقابة والجودة من جودة المستشفيات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحى الشامل.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

