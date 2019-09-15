برلماني: مؤتمرات الشباب تستهدف التقارب مع المسئولين وتبادل وجهات النظر معهم

أشاد النائب سامى المشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بالمؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب ، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تتمثل فى تواصل الحوار بين الرئيس السيسى والشباب ، حتى يقترب المسئولين فى الدولة من فكر الشباب.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مؤتمر الشباب يعتبر استكمال للنهج الذى بدأه الرئيس السيسى للتواصل مع الشباب ، من حيث التقارب فيما بينهم وتبادل وجهات النظر ، قائلا أن 60 % من نسبة المجتمع المصرى تعتبر شباب.



وكانت قد شهدت فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب الذى انطلقت فعالياته أمس السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، ثلاث جلسات من بينها جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ".



ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة اليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net.



وانعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث حضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

