بعد 20 عاما من المعاناة.. إزالة إشغالات الحبشي والحسيني وميدان عمر أفندي بالمنيا.. صور

بعد ما يقرب من 20 عاما، من المعاناة بسبب إشغالات الباعة الجائلين وإغلاق منطقة الحبشى بوسط مدينة المنيا أمام حركة مرور السيارات تمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية من إزالة الإشغالات بالمنطقة وفتح كوبرى الحبشى أمام حركة السيارات فى الاتجاهين وتوفير أماكن بديلة حضارية للباعة الجائلين.



كما تم إزالة الإشغالات والباعة الجائلين أسفل كوبرى محمد بدوى وبميدان عمر افندى اكثر ميادين المنيا ازدحاما، وإزالة الإشغالات من أهم شوارع المدينة على الإطلاق بشارع الحسينى قلب الحركة التجارية بالمدينة وإعادة تخطيط المنطقة، الأمر الذى أسعد المواطنين وقضى على الزحام المرورى بالمنطقة.



ومن جانبه تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أعمال الحملة، التي تنفذها الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لإزالة الإشغالات والمخالفات على المرافق العامة بمنطقة الحبشي وأسفل كوبرى محمد بدوي، لإخلائه من الباعة الجائلين وتيسير حركة سير المشاه والمركبات بالمنطقة.



ورافق المحافظ، خلال جولته محمد سيد رئيس المدينة، والعقيد أحمد نافع رئيس قسم شرطة المرافق، حيث تابع المحافظ أعمال الإزالات الفورية للمخالفين، للتأكد من القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المنطقة، مع توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين.



وجه المحافظ بالاستمرار في نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة، التي تم توفيرها ومراعاة الشكل الحضاري اللائق بالمدينة، مشددا على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدٍ، لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.



وأوضح محمد سيد رئيس المدينة، أنه تم فتح طريق القنطرة المجاور لسوق الحبشي بحي جنوب المدينة، بالإضافة إلى تجهيز موقع بديل بالمنطقة المجاورة، التي تقع بين ترعة الإبراهيمية ومبنى الري، لنقل حوالي 40 بائعا إليها، تحقيقا للسيولة المرورية وتقليل الازدحام، حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة، لافتا أنه جار تخطيط وتنظيم منطقة سوق الحبشي بالإضافة لمنطقة شارع الحرية بجنوب المدى.



وأعلن فتح الطريق أمام السيارات في الاتجاهين أسفل كوبري محمد بدوي بمنطقة الحبشي، بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك عقب حملة مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.



وقال المهندس محمد سيد على رئيس المركز، إنه تم إزالة جميع الأكشاك المخالفة الموجودة أسفل كوبرى محمد بدوى، والتي بلغت 15 كشكا، بداية من جامع الحبشي وحتى نهاية الكوبرى شرقا بالقرب من مسجد علي المصري.



وأوضح رئيس المركز، أنه تم تجهيز موقع بديل بالمنطقة المجاورة التى تقع بين الترعة الإبراهيمية ومبنى الري لنقل الباعة الجائلين.



