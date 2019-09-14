إدانات دولية لهجوم الحوثيين على منشأتي نفط بالسعودية

توالت الادانات الدولية للهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثيين اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط بالسعودية، حيث أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية جون أبي زيد إدانة الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي نفذته اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص.



وأضاف في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض على موقع «تويتر» أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول.



من جانبها استنكرت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.



كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد أعلن بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار «درون».



وأضاف: تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق فى ذلك.