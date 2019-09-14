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فن

من ألبوم بقربك .. جابو سيرته لـ اصالة تحصد 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:02 م
اصالة
اصالة
قسم الفن
حصدت أغنية جابو سيرته للفنانة السورية أصالة 9 ملايين مشاهدة علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألبومها الذي يحمل عنوان "بقربك".

وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.

والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.

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