خلى لونه أسود.. حيلة ذكية لاستخدام ميزة الوضع الليلي لـ فيسبوك

حصل العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، على التحديث الأخير للتطبيق على الهواتف الذكية، حيث أضاف العديد من الميزات الجديدة والتى من أبرزها تصميم جديد للواجهة الرئيسية للمنصة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيزنيس إنسايدر"، أن شركة "فيسبوك" أعلنت في شهر مايو الماضي، عن تطوير تحديثًا يضم تغييرا لتصميم الصفحة الرئيسية، حيث يغير هذا التصميم الجديد شكل ولون الصفحة الرئيسية للمنصة تمامًا، حيث ألغي اللون الأزرق الذي يتميز به الموقع منذ ظهوره قبل 15 عامًا، واستبداله بتصميم أبيض أنيق، كما أحدث ذلك تغييرا على العلامة المميزة كشعار لـ"فيسبوك".و من خلال هذا التحديث تم الإستغناء عن اللون الأزرق والعارضة الزرقاء التي تعلو صفحة "فيسبوك"، وأصبحت الصفحة ناصعة البيضاء كما وصفتها الشركة سابقًا في شهر مايو الماضى.ولسوء الحظ يزعج التحديث الجديد الكثير من المستخدمين، بسبب شدة سطوع الشاشة أثناء استخدام التطبيق ليلًا.ومن المتوقع أن يشمل التحديث الجديد ميزة الوضع الليلى "Dark mode"، والتى مازالت الشركة تعمل على تطويرها، ولحسن الحظ يمكن للمستخدمين استخدام ميزة الوضع الليلي لتطبيق "فيسبوك" قبل أن تطرحه الشركة.ولكن هذه المرة باستخدام نسخة معدلة من تطبيق "فيسبوك"، يدعي "فسيبوك الاسود" حيث عمل مطورو هذه النسخة على إضافة الوضع الليلي كــميزة أساسية تميز التطبيق عن الإصدار الرسمي.ويمكن للمستخدم من خلال هذا تطبيق "فيسبوك الاسود"، التمتع بكافة ميزات الإصدار الرسمى المملوك لشركة "فيسبوك"، ولكن تبقى ميزة "الوضع الليلى" هى السمة المميزة له حتى شعار التطبيق يظهر أسود بالكامل.يمكنك تحميل تطبيق فيسبوك الاسود من