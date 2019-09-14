ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:44 م
ليفربول
ليفربول
عبدالله هشام
نجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غال على منافسه نيوكاسل بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

تقدم نيوكاسل في الدقائق الأولى 

وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب في مرمى ليفربول في هجمة مرتدة لعبت بشكل سريع.

ساديو ماني يقلب الطاولة على نيوكاسل 
في الشوط الأول عزم اللاعب السنغالي ساديو ماني على تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول وجاء من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأضاف السنغالي الهدف الثاني من تمرير فيرمينو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

صلاح يسجل في شباك نيوكاسل
بعد سلسلة محاولات على مرمى نيوكاسل استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول المصري محمد صلاح في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من زميله فيرمينيو.

هدف أبيض 
وكان ساديو ماني لاعب ليفربول قريب من تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" الشخصي والرابع للريدز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ولكن الحكم احتسبها "تسلل".

وافتقد ليفربول في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة ويلعب بعد قليل مع نوريتش سيتي.
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفرد بالمرمى.. محمد صلاح يهدر هدفا محققا أمام ساوثهامبتون.. فيديو

محمدصلاح يزين التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يخطف ليفربول بهدف مبكر.. فيديو

ساديو ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام نيوكاسل.. فيديو

ساديو ماني يسجل هدف ليفربول الثاني أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي ..فيديو

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

ضجة في السعودية بسبب وضع مسدس في فم طفل رضيع

أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة

ابنكم شريف ومخلص.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مؤثرة للمصريين.. فيديو

مصرع خفيرين وإصابة ضابطين في انقلاب سيارة شرطة بكفر الشيخ

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة كاتى بيرى.. إنجي أبو زيد فى جلسة تصوير جديدة

من تصميم زهير مراد.. أنغام بإطلالة أنيقة خلال مهرجان القنوات الفضائية

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة