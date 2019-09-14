ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

نجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غال على منافسه نيوكاسل بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





تقدم نيوكاسل في الدقائق الأولى





وجاء الهدف الأول لنيوكاسل عن طريق ويترو فيليمز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من كرة صاروخية سجلها اللاعب في مرمى ليفربول في هجمة مرتدة لعبت بشكل سريع.





ساديو ماني يقلب الطاولة على نيوكاسل

في الشوط الأول عزم اللاعب السنغالي ساديو ماني على تسجيل هدف التعادل لفريق ليفربول وجاء من كرة صاروخية في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وأضاف السنغالي الهدف الثاني من تمرير فيرمينو في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.





صلاح يسجل في شباك نيوكاسل

بعد سلسلة محاولات على مرمى نيوكاسل استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول المصري محمد صلاح في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من زميله فيرمينيو.





هدف أبيض

وكان ساديو ماني لاعب ليفربول قريب من تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" الشخصي والرابع للريدز في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ولكن الحكم احتسبها "تسلل".





وافتقد ليفربول في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الإصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.



