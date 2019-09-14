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رياضة

لمصالحة الجهاز الفني.. بني سويف يلتقي مطرطارس وديا اليوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:41 م
لاعبو بني سويف
لاعبو بني سويف
مالك خالد
يسعى لاعبو فريق بني سويف لتقديم عرض قوي خلال مباراة اليوم الوديه أمام فريق مطرطارس، وذلك لمصالحه الجهاز الفني بقيادة حسن موسي بعد الخسارة الكبيرة من فريق الأوليمبي فى آخر وديات الفريق بمعسكر الأوليمبي.

ومن المقرر أن تقام تلك المباراة الودية أمام فريق مطرطارس فى الرابعة عصرا على استاد بني سويف، بعد عودة الفريق للتدريب على الاستاد قبل بداية الممتاز "ب".

ويأمل اللاعبون فى تقديم عرض مميز خلال تلك الودية، لاستعادة الثقة مجددا قبل بداية المسابقة، بعد الغضب الذى سيطر على جهاز الفريق بسبب خسارة الأوليمبي الثقيلة.

ويرغب الجهاز الفني فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال ودية اليوم فى برنامج الفريق للاستعداد لدوري الممتاز "ب".

ويعد فريق بني سويف من أقوى المرشحين للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز بمجموعة الصعيد.

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