وفد قطاع الأعمال يضع اللمسات النهائيه لتطوير الغزل والنسيج بالمحلة.. محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية والملاعب.. دعم بـ مليار ونصف لشراء ماكينات و3 مراكز للتصدير و 17 موقعا لحليج الأقطان..صور

# وفد من وزارة قطاع الأعمال :



تخصيص مليار ونصف لدعم مصانع المحلة بماكينات أوائل إبريل القادم

#الدعم بـ"3 "مراكز تصديرية بغزل المحلة وكفر الدوار والدلتا الجديدة و17 محلجا للأقطان على مستوى الجمهورية



#محافظ الغربية:

تنفيذ كافة سبل وآليات تطوير مصانع الغزل والنسيج للحفاظ على هوية الصناعة الوطنية

وأشار أعضاء وفد وزارة قطاع الأعمال إلي إنشاء مركز متخصص للتسويق الدولي فى منتجات الغزل والنسيج سيكون انطلاقة والإفصاح عنه من داخل وزارة قطاع الأعمال بالتنسيق مع خبراء فى مجال منظومة صناعات الغزل وحليج الأقطان جيدة الصنع .





شهدت قطاعات مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج بالوزارة الأعمال بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم جولة تفقدية أجراها وفد من وزارة قطاع الأعمال يرافقهم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة للوقوف على أخر مستجدات المنشآت والصالات الرياضية وحمام السباحة ومصانع ومراكز التدريب على مستوى الشركة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .وتفقد أعضاء وفد من وزارة قطاع الأعمال بناءا على توجيهات من المهندس هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال بالضرورة تخصيص 3 مراكز تصديرية بمصانع شركات غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا الجديدة فضلا عن الاستمرار فى إنشاء محالج الأقطان المجمعة من محافظات الصعيد والتى من المرجح ان تبلغ أكثر من 17 محلجا خلال المرحلة القادمة.وتابع أعضاء وفد وزارة قطاع الأعمال دورهم فى تفقد صالات الألعاب الرياضية ومنشآت مسرح غزل المحلة واستاد كرة القدم للغزل بالمحلة و ملاعب الهوكي والسلة والتنس وإعادة تدوير أصول وممتلكات الشركة وإعادة طرحها كالحق انتفاع للمستثمرين الوطنيين فضلا عن تحديد مساحات شاسعة تصل إلى 10 أفدنة على الأكثر .كما شدد أعضاء الوفد بالوزارة قطاع الأعمال على أهمية تدشين دورات تدريبية لكافة المهندسين والفنيين بمنظومة العمل بقطاع الغزل والنسيج من خلال تحديد بعثات دورية للتدريب بدول أوروبية رائدة في صناعات الغزل عامليه والتأكيد على آليات الالتزام بمعايير الدولية والعالمية لكسب عائد مادي مناسب للشركات والمصانع الوطنية .كما تعهد أعضاء وفد بالوزارة قطاع الأعمال بعودة شركة غزل المحلة وباقي شركات الوزارة الى دورها الرائد خلال عامين ونصف على الأكثر بموجب توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتبنى تعظيم موارد الدولة وحوكمه نفقات من أجل بناء شركات للغزل والنسيج وإعادة هيكلة أصولها الإدارية بما يتوافق للحفاظ على العمالة المدربه وكافة مقتنياتها وإعادتها رائده فى مجال صناعة الغزل والنسيج دوليا وعالميا في الفترة القادمة .وأعلن وفد قطاع الأعمال خلال جولاته بمصانع وممتلكات شركة غزل المحلة على حرص الوزارة والدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة النشاط الرياضي داخل قطاع شركة الغزل من بموجب ضح ملايين الجنيهات لتطوير الملاعب المخصصة للألعاب الجماعية والصالات الألعاب الفردية وحمامات السباحة الاوليمبية وفق جدول زمني.وزار وفد قطاع الأعمال ملاعب وصالات حمام السباحة و مسرح غزل المحلة وغرف فنادق الناشئين للوقوف على حالتها الفنية والإنشائية موجها بالضرورة تفريغها بالكامل استعدادا لبدء صيانته وترميمهم فضلا عن حسن استغلال المساحات الشاسعة بالشركة والبدء فى تنفيذ عدد من الإنشاءات الرياضية التي بموجبها سيتم التعويل على ضخ موارد مالية إضافية تكفي حاجة الأنشطة الرياضية وتدفع بمسئولي النادي على المنافسة فى كافة الأنشطة الرياضية والاستمرار فى تمثيل مصر فى كافة المحافل الرياضية مستقبلا.وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن تحرك وزارة قطاع الأعمال بشكل إيجابي ناحية رفع كفاءة منظومة النشاط الرياضي بنادي غزل المحلة من خلال التعويل على بدء استثمار حقيقي يتبني إعادة تطوير وترميم وإنشاء ملاعب جديدة والاهتمام بقطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة.وأشار محافظ الغربية أنه من الواجب على عاتق وزاره على قطاع الأعمال والمحافظة الاهتمام سويا على تنفيذ خطة التطوير بما يتوافق مع توجيهات القيادات السياسية والتي توصي بحوكمة الإنفاق وتعظيم موارد الدولة ورفع كفاءتها كي تصب فى تحسين الخدمات لكافة الفئات المجتمعية من أبناء الشارع المحلاوي والغرباوي معا.وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة والجهات المعنية مؤكدا على دعم سبل الإلتزام بتنفيذ خطة التطوير وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ مع مسئولي الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال لتحقيق أكبر استفادة لأبناء المدينة العمالية.