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رياضة

سمير كمونة: أسعى للصعود بالمنيا للدوري الممتاز

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:38 م
فريق المنيا
فريق المنيا
مالك خالد
يعود فريق نادي المنيا اليوم السبت للتدريبات، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب"، وتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة.

وكان فريق المنيا قد حصل على راحة قصيرة بالأمس من التدريبات عقب تعادل الفريق السلبي فى ودية مع الفيوم لعبت خارج المحافظة.

ويؤدي الفريق مران اليوم فى الرابعة والنصف عصرا على استاد الجامعة، ضمن خطة كمونه لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وفي هذا السياق قال سمير كمونة المدير الفنى أنه مطمئن على فريقه خلال الموسم الجديد، وأن الفريق وصل لمرحلة متقدمة من الإعداد وسنكون منافسا قويا وليس لدينا سوى هدف الصعود للدوري الممتاز، وهو ما نخطط له فى الفترة المقبلة.

ويسعي سمير كمونه لتحقيق إنجاز له فى مسيرته التدريبيه لقيادة المنيا للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

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