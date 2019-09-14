فن صناعة الراتان.. شاهد أحدث الأشكال والأسعار

تعد منتجات الراتان هي الأكثر إقبالا في الأسواق المصرية لما تتميز به من الأشكال المختلفة ومتانة خاماتها وتراجع الإقبال على منتجات البامبو لعدم وجود صيانة له بعد إتلاف بعض أجزائه .





ورصدت عدسة صدى البلد، أحد ورش صناعة منتجات الريتان في هذا التقرير.





في البداية قالت مني الشهيرة بأم كنزي، إن الإقبال في الفترة السابقة كان ضعيفا جدا على منتجات الريتان لعدم انتشاره في الأسواق المصرية ولكن بعد انتشاره في الأسواق وزيادة الإقبال عليه أصبح من أساسيات ديكورات المنازل، موضحا أن منتجات الراتان يتم صناعة منتجات كثيرة منها مثل المراجيح وأطقم من أشكال متعددة منها اطقم مكون من أربعة كراسي و ترابيزة مصنوعين من الراتان .





واضافت ام كنزي، ان للمراجيح المصنوعة من الريتان لها ثلاث احجام الاول 90 سنتيمتر و الثانية 110 سنتيمتر والثالت 140 سنتميتر ، موضحا ان الاقبال في السابق كان علي منتجات البامبو و لكنه اغلي ثمنا من الراتان و ليس له صيانة في حالة اتلاف أجزاء منه اما الراتان في حين اتلاف اي جزء منه يتم عمل صيانة لجميع أجزاء و يصبح مثل الجديد تماما لذلك هو الاكثر اقبالا في الوقت الحاضر .





وأضافت مني أم كنزي، ان مراحل صناعته هي تكوين شاسية من الحديد حسب الشكل المطلوب ثم ادخالة في فرن لطلاءه و ذلك لحمايته ضد عوامل الطبيعة ثم وضع الشكل النهائي من الراتان بطريقة يدوية و بحرفية .



