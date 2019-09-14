ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاجأة.. عم معتز قتيل مدرسة بشر بن الوليد بالرياض في منزل قاتل نجل شقيقه.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:42 م
اول ظهور للطفل قاتل
اول ظهور للطفل قاتل زميله خنقا في مدرسة بالرياض
على صالح
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يستعرض زيارة عم الطفل معتز الحارثي، الطالب الذي لقي حتفه خنقا على يد زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض، لقاتل نجل أخيه.

وفي الفيديو، يظهر عم الطفل معتز وهو يحتضن الطفل المتسبب في وفاة نجل أخيه ويوجه رسالة إلى أسرته قائلا: "ابنكم ابننا ونتمنى أن نراه في مكانة عالية".

وكان خويتم الحارثي، والد الطفل معتز، أعلن تنازله عن مقاضاة الطفل المتسبب في وفاة نجله، وإعفاء المسئولين عن الإشراف في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض في الواقعة ابتغاء لمرضاة الله.

شاهد الفيديو من هنا
https://youtu.be/1KZUA0VzsFw


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريمة بشعة في مدرسة ابتدائي تهز المملكة السعودية

أول تعليق رسمي سعودي على حادثة مقتل تلميذ مدرسة ابتدائية فى الرياض

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

حدث بالفعل.. طالب ابتدائي يقتل زميله في مدرسة سعودية

بشرطين.. والد الطفل المخنوق في المدرسة السعودية يعلن تنازله عن قاتل ابنه

بعد وفاة طالب خنقا بمدرسة سعودية.. كيف تحمي طفلك من الخطر

ترشيحاتنا

صدمة قوية لـ بيراميدز قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري.. الليلة

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة

بقوام رشيق.. هيدى كرم تستعرض أناقتها

حكم صلاتي بأهلي في المنزل على وقتها؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

بـ تغييرات بسيطة.. دنيا سمير غانم تحول فستانها من مثير إلى محتشم

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة كاتى بيرى.. إنجي أبو زيد فى جلسة تصوير جديدة

من تصميم زهير مراد.. أنغام بإطلالة أنيقة خلال مهرجان القنوات الفضائية

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة