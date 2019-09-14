مفاجأة.. عم معتز قتيل مدرسة بشر بن الوليد بالرياض في منزل قاتل نجل شقيقه.. فيديو

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يستعرض زيارة عم الطفل معتز الحارثي، الطالب الذي لقي حتفه خنقا على يد زميله في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض، لقاتل نجل أخيه.وفي الفيديو، يظهر عم الطفل معتز وهو يحتضن الطفل المتسبب في وفاة نجل أخيه ويوجه رسالة إلى أسرته قائلا: "ابنكم ابننا ونتمنى أن نراه في مكانة عالية".وكان خويتم الحارثي، والد الطفل معتز، أعلن تنازله عن مقاضاة الطفل المتسبب في وفاة نجله، وإعفاء المسئولين عن الإشراف في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض في الواقعة ابتغاء لمرضاة الله.شاهد الفيديو من هنا