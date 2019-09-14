جمعية شباب الأعمال تستضيف نائب رئيس البنك الإفريقي للطاقة.. الاثنين

تناقش الجمعية المصرية لشباب الاعمال، الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري "دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بإفريقيا"، وسبل التعاون مع مصر بحضور والي شونبير نائب رئيس البنك الإفريقي للطاقة وتغيير المناخ والطاقة والتنمية الخضراء.



وأشارت الجمعية في بيان لها، الى أن اللقاء سيعقد بحضور مجلس إدارة الجمعية وقطاع عريض من رجال الأعمال المهتمين بقطاع الطاقة بمصر، وسيدير اللقاء المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدراة الجمعية المصرية لشباب الأعمال.



وتناقش أجندة المؤتمر "دور البنك الإفريقي للتنمية في قطاع الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا – إلقاء الضوء على التعاون مع مصر"، فيما سيتم استعراض "رؤية 2030 وسياسات إصلاح القطاع نحو النمو الاقتصادي في مصر"، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة مع الضيوف.