غرق شوارع دمنهور بمياه الأمطار يكشف تقاعس المسئولين فى تسليك بلاعات الأمطار

شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة ومدينة دمنهور موجة من سقوط الأمطار الغزيرة المفاجئة اليوم، وهو ما أدى لتحويل شوارع المدن الى برك ومستنقعات من مياه الأمطار، مما تسبب فى إعاقة الحركة المرروية للمواطنين.



وكشف سقوط الأمطار المفاجئ بدمنهور عن حالة تقاعس المسئولين فى تجهيز بالوعات الأمطار والتى لم يتم يتم تطهيرها استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.



كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والأوضاع غير المستقرة للأحوال الجوية موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام بتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.



وطالب عدد من الأهالي المسؤولين بالمحافظة بسرعة مواجهة هذه الأمطار قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة كبرى وتغرق مياه الأمطار المنازل.

