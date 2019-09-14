شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة وآلاف المحتجين فى الهند

وقعت اشتباكات عنيفة اليوم، السبت، بين الشرطة الهندية وآلاف الناشطين المحتجين في ولاية البنجال الغربية شرق الهند.



وأفادت وسائل الإعلام الهندية، بأن آلاف الناشطين تظاهروا احتجاجًا على انتشار البطالة.



وأكد المتظاهرون أن حوالي 14 شخصًا أصيبوا بعد أن انهالت عليهم الشرطة بالضرب ثم تم رشهم بمدافع المياه.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وذكر أن اثنين منهم في حالة خطيرة.



وينتمى المحتجون إلى الجناح الطلابي للحزب الشيوعي الهندي، وخرجت مسيرتهم من مصنع مهجور في منطقة سينجور، وكانوا متجهين نحو الأمانة العامة للدولة، وعندها وقعت الاشتباكات ورد المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة.



