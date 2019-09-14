خاطروا من أجل سيلفي.. مفاجأة بشأن متسلقي أعلى رافعة في الرياض

تمكنت شرطة الرياض من توقيف أصحاب مغامرة تسلق أعلى رافعة في العاصمة السعودية، بعد تداول فيديو مروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الشباب أثناء تسلقهم.



وأعلنت شرطة الرياض اليوم، السبت، استدعاء الشباب المتسلقين للرافعة، ونوهت بأنه سيتم توقيع الإجراءات النظامية بحقهم.



وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بالمملكة، مقطع الفيديو لـ3 شبان صوروا مغامرتهم بعد تسلقهم أعلى رافعات الرياض، ما اعتبره كثيرون مخاطرة واستهتارا بأرواحهم من أجل المرح.

