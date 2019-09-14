ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خاطروا من أجل سيلفي.. مفاجأة بشأن متسلقي أعلى رافعة في الرياض

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:55 م
متسلقوا اعلى رافعة
متسلقوا اعلى رافعة في الرياض
على صالح
تمكنت شرطة الرياض من توقيف أصحاب مغامرة تسلق أعلى رافعة في العاصمة السعودية، بعد تداول فيديو مروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الشباب أثناء تسلقهم.

وأعلنت شرطة الرياض اليوم، السبت، استدعاء الشباب المتسلقين للرافعة، ونوهت بأنه سيتم توقيع الإجراءات النظامية بحقهم.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بالمملكة، مقطع الفيديو لـ3 شبان صوروا مغامرتهم بعد تسلقهم أعلى رافعات الرياض، ما اعتبره كثيرون مخاطرة واستهتارا بأرواحهم من أجل المرح.

ترشيحاتنا

يا تامر أنت كويس.. الرئيس السيسى يمازح مخرجا تلفزيونيا على الهواء ..فيديو

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

رمد بورسعيد تسابق الزمن لإضافة تخصصات مهمة لمنظومة التأمين الصحي

السيسي: الشعب طالبني بحل ما حدث عام 2011.. فيديو

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة كاتى بيرى.. إنجي أبو زيد فى جلسة تصوير جديدة

من تصميم زهير مراد.. أنغام بإطلالة أنيقة خلال مهرجان القنوات الفضائية

بجامب سوت شورت.. نيكول سابا بإطلالة جريئة