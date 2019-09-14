مكونات بسيطة ..علاجات منزلية للتخلص من الإنفلونزا

مع اقتراب موسم الشتاء الذي ينتشر فيه عدوى الانفلونزا، بسبب انخفاض درجات الحرارة، يعاني الكبار والاطفال من السعال، والتهابات الحلق، وصعوبة التنفس، وانتشار الميكروبات، واحتقان الانف، فعليك بحماية نفسك بتلك العناصر من مرض الانفلونزا، كما اشار موقع healthline .



شوربة الدجاج

اثبتت الأبحاث ان طبق شوربة الدجاج مع الخضروات تساعد على حماية الجسم من العدوى.



العسل الأبيض

يحتوي العسل الأبيض على عناصر مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، كما وضع العسل في الشاي مع الليمون يخفف من آلام الحلق، ويقلل من شدة أعراض السعال، لذلك ينصح بتناول العسل لمحاربة الانفلونزا.



الزنجبيل

يساعد الزنجبيل الخام في الماء المغلي، على تهدئة السعال أو التهابات الحلق، فيمكن أن يتناول مريض الانفلونزا كوب يوميًا من الزنجبيل المغلي.



الثوم

يحتوي الثوم على عناصر مضادة للميكروبات، ويتداخل ايضًا في تركيبات الأدوية، فإنه يفيد في تجنب الإصابة بمرض الانفلونزا من البداية.



فيتامين سي

يعتقد الكثير ان ثمرة البرتقال فقط هي التي تحتوي على فيتامين سي، ولكنه موجود ايضًا في الليمون، والجريب فروت، والخضار، فتلك العناصر تساعدك في تقوية الجهاز المناعي والتخفيف من التهابات الجهاز التنفسي.



