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منوعات

كان سكران .. أصيبت طفلته بعاهة مستديمة ولم يستطع الدفاع عنها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:19 م
صدى البلد
مريم صليب
تعرضت الطفلة كايلا ، ذات الأربع سنوات إلى ضربة على رأسها أدت غلى فقدانها الوعي و دخولها في غيبوبة أمام عينيّ والدها و لم يتحرك خطوة لحمايتها.

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية ، أن الأب المهمل كان في حالة سكر و تشاجر مع صديقته في الملهى الليلي الذي كان يسهر فيه.

بعد أن انتهى من ليلته في الملهى و التي انتهب بحالة سكر شديدة ، قابلته طفلته ذات الاربع سنوات خارج الملهى بعد أن حاولت صديقته صفعه فتلقت الطفلة الضربة القوية التي نتج عنها اصطدام رأسها في قطعة حديدية تسببت في دخولها في غيبوبة.

ألقت الشرطة القبض على الأب المهمل الذي اتهمته زوجته بعدم قدرته على الدفاع عن صغيرتهما و تطالب بإلقائه في السجن مدى الحياة بعد ما حدث .

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