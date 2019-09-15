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طريقة تشغيل ميزة الوضع الليلي لـ Google Assistant

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
مساعد جوجل الذكى
مساعد جوجل الذكى
شيماء عبد المنعم
طرحت شركة جوجل"Google" الأمريكية، تحديث ميزة الوضع الليلي "Dark mode" لـ تطبيقاتها المختلفة على نظام التشغيل أندرويد 10، والتى من أبرزها تطبيق مساعد جوجل الذكي "Google Assistant".

وبحسب ما ذكره موقع "android headlines"، بدأ متجر جوجل منذ يومين في تلقي تحديث الوضع الليلي "Dark mode" على العديد من الأجهزة، وخلال شهر يونيو الماضي حصل تطبيق الجي ميل على نفس تحديث هو الآخر، والآن تمت اضافاتها إلى مساعد جوجل الذكي "Google Assistant".

وإليك طريقة تشغيل ميزة الوضع الليلي "Dark mode"، لمساعد جوجل الذكي:

1. افتح تطبيق جوجل "Google"، واضغط على زر المزيد "More" أسفل يمين الشاشة.

2.اضغط على الإعدادات "Settings"، ثم اختار خيار عام "General".

3. من خلال القائمة المنبثقة اختر المظهر الذى تريد، اختر ما بين Dark أو Light أو Set by Battery Saver.
طريقة تشغيل ميزة الوضع الليلي لـ Google Assistant

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