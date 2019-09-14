بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

واصل الدولي المصري محمد صلاح كتابة التاريخ، وتحطيم كافة الأرقام القياسية بالملاعب الإنجليزية، بعد تسجيله لهدف اليوم في مرمى نيوكاسل الإنجليزي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي .





ويستعرض صدى البلد أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي :





لعب محمد صلاح 92 مباراة بـ الدوري الإنجليزي ، استطاع تسجيل 60 هدفا، وصنع 23 هدفا وذلك خلال مبارياته فى الدوري الإنجليزي.





ترتيب الدوري الإنجليزي :



