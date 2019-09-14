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رياضة

بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:05 م
صلاح
صلاح
القسم الرياضي
واصل الدولي المصري محمد صلاح كتابة التاريخ، وتحطيم كافة الأرقام القياسية بالملاعب الإنجليزية، بعد تسجيله لهدف اليوم في مرمى نيوكاسل الإنجليزي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي .

ويستعرض صدى البلد أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي :

لعب محمد صلاح 92 مباراة بـ الدوري الإنجليزي، استطاع تسجيل 60 هدفا، وصنع 23 هدفا وذلك خلال مبارياته فى الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي :

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تغلبه اليوم على فريق نيوكاسل بنتيجة 3-1 وأحرز الدولي المصري الهدف الثالث.

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