ابرز رسائل السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.. صور

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.



وجاءت ابرز رسائل الرئيس السيسي خلال الجلسة كالتالي :



- حالة التشكيك في الإنجازات القومية بدأت منذ وقت طويل، أي قبل عصر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.



- أصبح لدينا ميول دائم لجلد أنفسنا.



- بنيت جسر ثقة بيني وبين المصريين لا يمكن هدمه أبدًا، ولا تسمحوا لأي شخص أن يشكك في قواتنا المسلحة.



- كل إنجاز نقوم به يعقبه عملية إرهابية لأن هناك استهدافا دائما لمصر.



- نحن زائلون والشيء الوحيد الباقي وطننا مصر.



- لن نتهاون مع أي متجاوز في أي من أجهزة الدولة المختلفة.