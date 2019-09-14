السفير الصيني بالقاهرة يفتتح فعاليات النسخة السادسة من المعرض الصيني - المصرى

تنطلق نهاية سبتمبر الجاري، فعاليات النسخة السادسة، للمعرض الصيني المصري، للتجارة والاستثمار "China Trade Fair" في نسخته السادسة.



وتنطلق فعالياته المعرض خلال الفترة 28-30 من سبتمبر الجاري، في ضوء التقارب المصري الصيني، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني "شي جين بينج"، ويضم نحو 300 عارض صيني، ممثلين لأكبر الماركات الصينية والعالمية.



ويفتتح لياو لى تشانج سفير الصين الجديد لدى مصر، في أول أداء رسمي له في مصر، والملحق التجاري للحكومة الصينية بالقاهرة، فعاليات المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.



وتابع أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وبحسب تصريحات الشريك الصيني، بينو بلاي رئيس مجلس إدارة شركة مورينت الصينية، المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية حول العالم، فأن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وتابع أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وأضاف أحمد رأفت، العضو المنتدب لـ"أكسبريس عرب" الشريك المصري للمعرض، أن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.



وأوضح رأفت، أن المعرض يأتي ترجمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للصين، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام، يأتي مختلفًا حيث يضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كافة القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تم مراعاة اختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأنتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصيني والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.