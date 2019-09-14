3 لاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بالبريميرليج منذ بداية الموسم الماضي..تعرف عليهم

تزايدت عدد أهداف العديد من النجوم المتواجدين بالدوري الإنجليزي حاليا، في خلال هذه النسخة ،اكتمالا للنسخة الماضية، حيث احتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الأرجنتيني أجويرو برصيد 6 أهداف ،يأتي من خلفه رحيم سترلينج و تيمو بوكي برصيد 5 أهداف.



ويستعرض صدى البلد اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بالبريميرليج منذ بداية الموسم الماضي:.



الأرجنتيني اجويرو برصيد 27 هدفا



المصري محمد صلاح برصيد 26 هدفا



السنغالي ساديو ماني برصيد 26 هدفا



