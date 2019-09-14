اهم الاخبار| رد السيسى على مروجى الأكاذيب.. كيف دمر أردوغان الجيش التركي.. تراجع في اسعار الذهب

نشر موقع صدى البلد، على مدار اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الناس مصدقانى.. أقوى رد فعل من السيسى على مروجى الأكاذيب ضد الجيش.. فيديو
علق الرئيس السيسى على الشائعات التي تنتشر عن الدولة تهدف لزعزعة الثقة بين المواطن وجيشه، قائلا: إنتم مش خايفين على جيشكم وظباطكم الصغيرين إنهم يتهزوا لما يتقال أكاذيب على قيادتهم".
كيف دمر أردوغان الجيش التركي.. اتهامات جاهزة بالمشاركة في الانقلاب الفاشل.. أوامر اعتقال لمئات العسكريين في يوم واحد.. تراجع قدرات القوات البرية والجوية
أفادت وسائل إعلام تركية محلية اليوم، السبت، بصدور أوامر اعتقال لأكثر من 223 شخصا من الجيش في أنحاء تركيا وشمال قبرص.
عيار 21 يسجل 689 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 14 -9-2019 على تراجع أمس، الجمعة، بقيمة 4 جنيهات، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 687 و689 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 589 و591 جنيها.
أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه
رفض القضاء السوداني، اليوم السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالًا بشكل شخصي من دولة أجنبية وصنفت الصحف السودانية ما حدث بالتصرف الغريب من القضاء.
ميزة طال انتظارها... جوجل تطرح تحديثا للوضع الليلي
بدأت شركة عملاق التكنولوجيا جوجل"Google"، في طرح تحديث الوضع الليلي "Dark mode" إلى تطبيقاتها المختلفة، والتى من أبرزها تطبيق مساعد جوجل الذكي "Google Assistant"
التأمين الصحي الشامل .. تطبيق نظام الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة
عقد وفد من وزارة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، فور وصولهم المحافظة اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وتطبيق نظام الميكنة بالمنظومة.
ليفربول يضرب شباك نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي..فيديو
نجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غالي علي منافسه نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".
حريق أرامكو.. أول فيديو من بقيق يرصد الأوضاع بعد الهجوم الإرهابي
أكدت وسائل الإعلام السعودية أن الحركة في محافظة بقيق عادت إلى طبيعتها بعد اندلاع حريقين في معملين تابعين لشركة آرامكو عملاق النفط في المملكة.
النائب العام السعودي يتدخل في واقعة وضع مسدس بـ فم طفل
ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم، السبت، أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمر بضبط وإحضار شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة مقطعا مصورا متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الناس مصدقانى.. أقوى رد فعل من السيسى على مروجى الأكاذيب ضد الجيش.. فيديو
علق الرئيس السيسى على الشائعات التي تنتشر عن الدولة تهدف لزعزعة الثقة بين المواطن وجيشه، قائلا: إنتم مش خايفين على جيشكم وظباطكم الصغيرين إنهم يتهزوا لما يتقال أكاذيب على قيادتهم".
كيف دمر أردوغان الجيش التركي.. اتهامات جاهزة بالمشاركة في الانقلاب الفاشل.. أوامر اعتقال لمئات العسكريين في يوم واحد.. تراجع قدرات القوات البرية والجوية
أفادت وسائل إعلام تركية محلية اليوم، السبت، بصدور أوامر اعتقال لأكثر من 223 شخصا من الجيش في أنحاء تركيا وشمال قبرص.
عيار 21 يسجل 689 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 14 -9-2019 على تراجع أمس، الجمعة، بقيمة 4 جنيهات، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 687 و689 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 589 و591 جنيها.
أثناء محاكمة البشير .. تصرف غريب من القضاء السوداني تعرف عليه
رفض القضاء السوداني، اليوم السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالًا بشكل شخصي من دولة أجنبية وصنفت الصحف السودانية ما حدث بالتصرف الغريب من القضاء.
ميزة طال انتظارها... جوجل تطرح تحديثا للوضع الليلي
بدأت شركة عملاق التكنولوجيا جوجل"Google"، في طرح تحديث الوضع الليلي "Dark mode" إلى تطبيقاتها المختلفة، والتى من أبرزها تطبيق مساعد جوجل الذكي "Google Assistant"
التأمين الصحي الشامل .. تطبيق نظام الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة
عقد وفد من وزارة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، فور وصولهم المحافظة اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وتطبيق نظام الميكنة بالمنظومة.
ليفربول يضرب شباك نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي..فيديو
نجح فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز غالي علي منافسه نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".
حريق أرامكو.. أول فيديو من بقيق يرصد الأوضاع بعد الهجوم الإرهابي
أكدت وسائل الإعلام السعودية أن الحركة في محافظة بقيق عادت إلى طبيعتها بعد اندلاع حريقين في معملين تابعين لشركة آرامكو عملاق النفط في المملكة.
النائب العام السعودي يتدخل في واقعة وضع مسدس بـ فم طفل
ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم، السبت، أن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمر بضبط وإحضار شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة مقطعا مصورا متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.