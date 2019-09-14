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ديني

هل من ضحك بدون قصد على كلام فيه غيبة لشخص عليه إثم ؟ على جمعة يرد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
إيمان طلعت
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه ( ما هو حكم من ضحك بدون قصد على كلام فيه غيبة لشخص ؟).

وأوضح "جمعة"، خلال لقائه باحد الدروس الدينية المذاعة عبر اليوتيوب، قائلًا: " أن هناك من يريدوا أن يفهمونا انهم فى عالم أخر، جزء من العقلية التى نحاربها انه يبعدنا عن الواقع وعن خدمة الأخرين وعمارة الدنيا وعن التواضع الى هذا الحد من النزق".

مازحًا مع صاحب السؤال "ضحكتك هتدخلك النار"، لافتًا الى أن الأمر أسهل من ذلك والله جميل وعفو وغفور وواسع الرحمة.

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